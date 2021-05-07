Вчера ходил на почту за получением посылки. Честно скажу, дрожали руки, боялся увидеть что-нибудь некрасивое и безобразное. Покупал аттестат за 11 класс, результат превзошел все ожидания.

Валерий

Наверное, я не последний, кто оставил благодарный отзыв. Все сделано - супер, выше всяких похвал. Теперь буду всем советовать, кто сомневается заказывать в этой компании.

07 май 2021